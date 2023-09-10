Çanakkale’de orman yangını

Geliboluya bağlı Kavakköy köyünde bulunan makide saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz nedeni belli olmayan yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, 11 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 helikopter, 2 uçak, 3 treyler ve toplamda 170 personel ile müdahale başlatıldı.

Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler karadan ve havadan çalışmaları sürdürülüyor.