Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde maki alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı.

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Çanakkale’de orman yangını

Geliboluya bağlı Kavakköy köyünde bulunan makide saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz nedeni belli olmayan yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, 11 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 helikopter, 2 uçak, 3 treyler ve toplamda 170 personel ile müdahale başlatıldı.

Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler karadan ve havadan çalışmaları sürdürülüyor.

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