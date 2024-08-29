Çanakkale’de İş Cinayeti: 61 Yaşındaki İşçi Çatıdan Düştü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iş cinayeti yaşandı. 61 yaşındaki işçi, çalıştığı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde saat 15.30 sıralarında bir binanın çatısında onarım işinde çalışan Rıza İpek dengesini kaybedip çatıdan düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Rıza İpek ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İpek hastanede yapılan tüm müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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