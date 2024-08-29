Elektrikli Bisiklet Kayalıklardan Denize Uçtu!

Kocaeli'de seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet kayalıklardan denize uçtu. Kazada bisiklette bulunan 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Elektrikli Bisiklet Kayalıklardan Denize Uçtu!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kumyalı Caddesi sahil bandında 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak kayalıklardan denize uçtu. Sürücü ile yolcular Dilek T. ve Esra A. kanlar içinde kaldı.

Durumu fark eden vatandaşlar denize atlayarak, yaralıların yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine de olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Esra A., o sırada denizde bulunan bota alınarak, kıyıya çıkarıldı. Diğer 2 yaralı ise adrese gelen ekipler ve vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı. Kadınlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Esra A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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