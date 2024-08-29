Türkiye 9 Gündür Narin'i Arıyor: Anne ve Babası Çapraz Sorguya Alındı! Anneden Kafa Karıştıran Sözler

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'dan 21 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Kur’an kursundan ayrıldıktan bir süre sonra ortadan kaybolan Narin'i arama çalışmaları sürüyor.

ANNE İLE BABAYA ÇAPRAZ SORGU

Soruşturmanın derinleştiği olayda, anne Yüksel Güran ve baba Arif Güran çapraz sorguya alındı.

Didem Arslan Yılmaz, programında Türkiye'nin konuştuğu olaya dair yeni bilgiler paylaştı. Annenin köyde söylediği sözleri izleyenlerle paylaşan Arslan, 'Bu sözler çok önemli' dedi.

ANNENİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLERİ

Yılmaz şu ifadeleri kullandı; ''Anne henüz karakola gitmemişken çevrede ona destek vermeye gelen kadın aktivistlere 'Herkese bir umut gelmiş. Herkes kızımın canlı olarak bulunacağını söylüyor. Ama benim içime öyle doğmuyor. Neden öyle acaba?' demiş. Annenin umudu kalmamış. Bu sözler çok önemli''

AĞABEYİN KOLUNDAKİ DİŞ İZİ KİME AİT?

Kolunda bulunan diş izleri nedeniyle şüpheli olarak gözaltına alınan Narin'in ağabeyi E.G. ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bazı basın yayın organları, Narin'in ağabeyinin kolundaki izlerin Narin'e ait olmadığını iddia ederken, Türkiye'nin önde gelen adli tıp uzmanlarından Prof. Dr. Abdullah Coşkun Yorulmaz, Gerçek Gündem'e konuştu. Yorulmaz, "Narin'in bedeni bulunmadan ağabeyin kolundaki ısırıkların Narin'e ait olup olmadığı teşhis edilemez" dedi.

'ÇOCUKLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ŞÜPHENİZ OLMASIN

Narin'in babası Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, gözaltındaki E.G.'nin kendi kendisini ısırdığını belirterek, "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil. Çocuğu tekrar Diyarbakır'a getirmişler ama yine gözaltına alınmış" dedi.

'TELEFONU YERE ÇARPTIĞI ZAMAN BENİM YANIMDAYDI'

Narin'in amcası Erhan Güran ise E.G.'nin kolundaki ısırık izine ait sonuçların gelinceye kadar gözaltı süresinin uzatıldığını belirterek, "Yeğenim E.G., telefonu yere çarptığı zaman benim yanımdaydı. E.G.'nin kriminal sonucu gelmediği için cuma gününe kadar gözaltı süresi uzatılmıştır. Sonuçlandığı zaman gerekli bilgiler verilecektir. İz, ısırık izidir. Isırık izi İstanbul'a gönderildi. Çocuk şu anda Diyarbakır'da ve gözaltında tutuluyor" diye konuştu.

130 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Çocuğu arama çalışmalarında şimdiye kadar 7 iz köpeği ile 11 bin dönüm alan tarandı. Yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı.

DEPREM CİHAZLARI GETİRİLDİ

Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan samanlık alanda dün bir arama daha yapıldı. Son gelen ihbar doğrultusunda bölgeye deprem cihazları getirildi. Ekipler altı adet yer altı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi. Arama çalışması sonucunda Narin'e ait bir iz bulunamadı.