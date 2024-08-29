Otomobille Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı

Kilis'te otomobille motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Otomobille Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı

Kilis'te, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Özel İdare Kavşağı’nda meydana geldi. H.K. yönetimindeki 79 AE 797 plakalı otomobil ile R.Ç idaresindeki 79 DY 325 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü R.Ç ve arkasında bulunan G.Ç.'nin yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü H.K. gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme:
Küçükçekmece’de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın! Bina Tahliye Edildi, Yol Trafiğe Kapatıldı Küçükçekmece’de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın!
Gaziantep'te Gürültü Cinayeti! Acılı Anne İsyan Etti: Çocuğumun Tek Suçu Oyun Oynamaktı Gaziantep'te Gürültü Cinayeti! Acılı Anne İsyan Etti: Çocuğumun Tek Suçu Oyun Oynamaktı
Bu Kan Grubundan Olanlar Dikkat Etmeli : Bunamaya Daha Yatkın Oluyorlar Bu Kan Grubundan Olanlar Dikkat Etmeli : Bunamaya Daha Yatkın Oluyorlar
Gerçek Altın Nasıl Anlaşılır? İşte 5 Soruda Gerçek Altını Anlamanın Yolu Gerçek Altın Nasıl Anlaşılır? İşte 5 Soruda Gerçek Altını Anlamanın Yolu