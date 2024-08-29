Yolda Yürüyen Kadının Doğumu Başladı!
Samsun'da kadınının cadde ortasında doğum sancısı tuttu. Kadın bir anda cadde ortasında "Doğuruyorum" diye bağırmaya başladı...
Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Gebeliğinin 40. haftasında olduğunu belirten bir kadının cadde ortasında doğum sancısı başladı.
Güçlükle kendini kaldırıma atan kadın "Doğuruyorum" diyerek çevreden yardım istedi. Kadın için polis ekipleri ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını sedye ile ambulansa taşıdı.
Doğum sancısı başlayan kadını sağlık ekipleri doğum hastanesine kaldırdı.
Kaynak: İHA