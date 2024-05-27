Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 103 kaçak göçmen yakalandı, 8 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda düzenlenen 8 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 103 kaçak göçmeni ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheliyi yakaladı.

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Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 103 kaçak göçmen yakalandı, 8 şüpheli tutuklandı

Çanakkale’de polis ekiplerince son bir ayda düzenlenen 8 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 103 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçığından gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye devam ediyor. 26 Nisan-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda göçmen kaçakçığından 11 şüpheli gözaltına alınırken, Afganistan uyruklu 103 kaçak göçmen yakalandı.

Operasyonlarda 55 bin 450 TL, 690 euro, 300 dolar, 10 araç, 6 el hava pompası, 14 can yeleği, 3 can simiti ve 22 şambrel ele geçirildi. Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli serbest kaldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 103 kaçak göçmen yakalandı, 8 şüpheli tutuklandı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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