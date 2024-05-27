Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Türkiye için kritik uyarı: O fay hattını işaret etti, 4 yer sıraladı

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı için bir deprem uyarısında bulunarak, Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'i işaret etti.

Son Güncelleme:
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Türkiye için kritik uyarı: O fay hattını işaret etti, 4 yer sıraladı

Japon uzman Yoshinori Moriwaki, Siirt'te İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"na katıldı.

Geçirdiği kaza sonucu sempozyuma koltuk değnekleri ile katılan Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremlerle ilgili bilgi verdi.

'DEPREM RİSKİ VAR' DEDİ, 4 İL SAYDI

Yoshinori Moriwaki, önümüzdeki süreçte Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ilerisinde bir deprem riski bulunduğunu belirterek, "Bingöl, Karlıova, Muş, Bitlis, bu bölge diye söyleyebiliriz" dedi.

Siirt'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını fakat kentte 7'den büyük bir depremin yaşanmadığına işaret eden Yoshinori Moriwaki, bundan sonra da kentte büyük bir deprem beklenmediğini aktardı.

Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de "Deprem Dede" olarak tanınan Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın, "Deprem öldürmez, bina öldürür" sözünü anımsatarak, bu söze katıldığını ifade etti.

Yapı denetim sistemiyle ilgili bilgi veren Yoshinori Moriwaki, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde bu sistemden geçen binaların hasar gördüğünü fakat çökmediğini gördüklerini belirtti.

GÜVENLİ BİNA VURGUSU

"Doğru düzgün yaparsak bina çökmeyecek" diyen Yoshinori Moriwaki, "Sıkıntı ne? 21 milyon yapı stoku varsa maalesef yüzde 50'den fazlası izinsiz bina. Bunun için kontrolü iyi yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

Yoshinori Moriwaki, konuşmasında ayrıca deprem tatbikatlarının ve yaşam üçgeninin önemine değindi.

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem Bitlis Muş
Son Güncelleme:
Kerem Bürsin NOW TV'deki vedasıyla herkesi yıkmıştı. Sevindiren haber geldi Kerem Bürsin NOW TV'deki vedasıyla herkesi yıkmıştı. Sevindiren haber geldi
Reisi'nin son görüntüleri yayınlandı: Ölüm helikopterine böyle bindi Reisi'nin son görüntüleri yayınlandı
Ankara'da birbirine dolanan paraşütler yere çakıldı: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'da birbirine dolanan paraşütler yere çakıldı: 1 ölü, 2 yaralı
Final yapan Yargı dizisinin başrolünden seyircileri ağlatan itiraf! Seyircileri bir kez daha yıktı Final yapan Yargı dizisinin başrolünden seyircileri ağlatan itiraf! Seyircileri bir kez daha yıktı
ÇOK OKUNANLAR
Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı! Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı!
Mersin'de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: Türkiye'yi yönetecek bir isim olma hedefim var Sinan Oğan adaylığını açıkladı
Türkiye Voleybol Federasyonu, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ü yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar! TVF, THY’yi yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar!
CHP'li belediye başkanından Menzil'in derneğine ziyaret! CHP'li belediye başkanından Menzil'in derneğine ziyaret!