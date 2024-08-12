Çanakkale'de Eğitim Uçağında Arıza: Tarlaya Acil İniş Yaptı

Çanakkale'de eğitim uçağı, motor kısmında arıza meydana gelmesinin ardından tarlaya acil iniş yaptı. Uçaktaki öğretmen pilot Faruk Türkmen ile öğrenci pilot Burak Genç'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale'de Eğitim Uçağında Arıza: Tarlaya Acil İniş Yaptı

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi. Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki tarlaya indi. Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine, uçakta 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak, Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.

Çanakkale'de Eğitim Uçağında Arıza: Tarlaya Acil İniş Yaptı - Resim : 1

Uçakta acil iniş sırasında öğretmen pilot Faruk Türkmen ile öğrenci pilot Burak Genç'in bulunduğu öğrenildi. Uçağın, kontrollerin tamamlanmasının ardından şirket yetkililerince götürüleceği bildirildi.

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Kaynak: AA

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