Fabrikada Korkunç Ölüm! Pres Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te çalıştığı fabrikadaki pres makinesine sıkışan 21 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti.

Fabrikada Korkunç Ölüm! Pres Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan Mustafa Taş (21), yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Tekstilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Poşet fabrikasında çalışan Mustafa Taş, iddiaya göre pres makinesine sıkıştı.

Mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Taş'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Ölüm haberini alan Taş'ın yakınları fabrikanın önüne gelip, gözyaşı dökerken; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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