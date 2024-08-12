Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TZOB Yönetimini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede Yılmaz, TZOB Başkanı ve heyetini Eylül’de açıklanacak 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program hazırlıklarına ilişkin bilgilendirdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TZOB Yönetimini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen, Eylül'de açıklanacak 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program hazırlıkları kapsamındaki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak tarım sektörünün stratejik öneminin her geçen gün arttığı bir dönemden geçiyoruz. Biz de bu bilinçle politika belgelerimizi oluşturuyor, sektör temsilcilerimiz ile diyalog içerisinde ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda politikalarımızı şekillendiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TZOB Yönetimini Kabul Etti - Resim : 1

Bugünkü toplantımızda, katılımcı bir anlayışla hazırladığımız OVP sürecinde, tarım ve gıda sektöründe hem üretimi hem de verimliliği artırmak ve tarım sektörünü genç nüfus açısından daha cazip hale getirmek için sektör temsilcilerimizin fikirlerini aldık. Görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar ve yönetimine teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

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