Çanakkale'de deprem: İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul'da da hissedildi.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Çanakkale Yenice’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" ifadelerini kullandı.

ARTÇI DEPREMLER

Depremin ardından artçı depremler meydana geliyor.

Ege Denizi açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

ANDROİD UYGULAMASI 5 SANİYE ÖNCESİ UYARDI

Ayrıca sosyal medya kullanıcılarının kullandıkları android sisteminin depremden 5 saniye önce uyarı geçtiği paylaşımlar da göze çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremde balkondan atlayan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koca, “Bu akşam Çanakkale Yenice’de meydana gelen; Balıkesir ve İstanbul’da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir” açıklamasını yaptı.