Çanakkale’de Acı Kaza! Anne Kız Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kızılköy mevkiinde dün gece saatlerinde, Ünzile Alacaoğlu’nun kontrolünü kaybettiği otomobil tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Alacaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Alacoğlu’nun yanındaki annesi Gülten Yalçıntepe de kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA