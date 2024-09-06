Çanakkale’de Acı Kaza! Anne Kız Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Kazada Gülten Yalçıntepe (60) ile kızı Ünzile Alacaoğlu (35) hayatını kaybetti.

Çanakkale’de Acı Kaza! Anne Kız Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kızılköy mevkiinde dün gece saatlerinde, Ünzile Alacaoğlu’nun kontrolünü kaybettiği otomobil tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Alacaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Alacoğlu’nun yanındaki annesi Gülten Yalçıntepe de kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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