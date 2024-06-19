Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesi Dibekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Milas Dibekdere Mahallesi yakınlarında sabah saat 09.38 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Kaynak: AA