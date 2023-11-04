Çanakkale açıklarında korkutan deprem
Ayvacık'a 48 kilometre uzakta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde Midilli Adası'nın güneyinde bir deprem meydana geldi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 47.99 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4.0, Kandilli Rasathanesi ise 3.8 olarak açıkladı.
Depremin 2:50 sularında meydana geldiği, derinliğinin ise 15.73 kilometre olduğu açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [47.99 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-11-04
Saat:02:50:19 TSİ
Enlem:39.054 N
Boylam:25.967 E
Derinlik:15.73 km
Detay:https://t.co/Jy7E7LYW2g@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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