Çanakkale açıklarında korkutan deprem

Ayvacık'a 48 kilometre uzakta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Çanakkale açıklarında korkutan deprem

Ege Denizi'nde Midilli Adası'nın güneyinde bir deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 47.99 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4.0, Kandilli Rasathanesi ise 3.8 olarak açıkladı.

Depremin 2:50 sularında meydana geldiği, derinliğinin ise 15.73 kilometre olduğu açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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