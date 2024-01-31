Can Atalay'ın avukatları vekilliğin düşürülmesini AYM'ye taşıyacak: 'Bir ihlal kararı daha çıkacağını umuyoruz'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay’ın hakkındaki Yargıtay kararı AKP’li Bekir Bozdağ tarafından Meclis Genel Kurulu’nda okutuldu. Böylece Atalay’ın vekilliği düşmüş oldu.

Atalay’ın avukatlarının milletvekilliğinin düşürülmesi kararının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağı bildirildi.

AYM’ye yapılacak başvurunun TBMM Genel Kurulu’nda Atalay hakkındaki Yargıtay kararının okunması ile milletvekilliğinin düşürülmesinin “yok hükmünde olduğu” gerekçesi ile yapılacağı vurgulandı.

'AYM'NİN BİR İHLAL KARARI DAHA VERECEĞİNİ UMUYORUZ'

Atalay'ın avukatı Deniz Özen, dün Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamada, kararın Meclis'te okunmasının Atalay açısından hiçbir şeyi değiştirmeyeceğine dikkat çekmişti.

Özen, açıklamasında "Bu kararın Meclis’te okunmasına karşı da Anayasa Mahkemesine başvuru yolu açık. Yeniden bir başvuru yapacağız. Ve sonrasında Anayasa Mahkemesi’nin bir ihlal kararı daha vereceğini umuyoruz" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem