AKP teklifi Meclis'e sundu: Elektrik faturaları dövizdeki artışla birlikte 'kabaracak'

Güneş ve rüzgar gibi enerji santrallerine sağlanan alım garantisinde TL döneminin sonuna gelinirken, elektrik faturalarının da dövizle birlikte kabaracağı öne sürüldü.

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AKP teklifi Meclis'e sundu: Elektrik faturaları dövizdeki artışla birlikte 'kabaracak'

Elektrik faturalarında yerli enerji zammının yolda olduğu bildirildi. Güneş ve rüzgar gibi enerji santrallerine sağlanan alım garantisinde TL dönemi de bitecek.

AKP’nin TBMM’ye sunduğu kanun teklifindeki maddeyle, yenilenebilir enerji kaynaklarına devletin sağladığı “alım garantisinin” TL olarak belirlenme zorunluluğu kaldırılacak.
Kanun teklifinin Meclis’ten geçmesi halinde, elektrik faturalarının da döviz kuru arttıkça pahalanacağı belirtildi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, AKP’nin yasa teklifiyle TL ifadesinin kalkacağı öngörülürken, teklifin hangi para cinsinden olacağının yarışma şartnamesiyle belirlenmesinin önü açılacak.

Yasanın değişmesiyle, rüzgâr ve güneşten elektrik üreten santraller sahiplerine dolar ya da Euro ile alım garantisi verilebilir hale gelirken, elektrik faturaları da kurlarla birlikte artacak.

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