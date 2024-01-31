22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

Çankırı'da 22 yaşındaki bir genç otel odasında ölü bulundu.

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22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

Çankırı merkezindeki bir otelin temizlik görevlileri, odayı temizlemeye girdiklerinde 22 yaşındaki Berat K'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Berat K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Berat K'nin cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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