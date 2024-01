Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları bir kez daha Çağlayan Adliyesi'nde: Atalay'dan da mektup var

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı verdiği cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesine karşı arkadaşları ve meslektaşları, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde Atalay'ın mektubunu okudu ve basın açıklaması yaptı. Atalay mektubunda, "Bildiğimiz anlamda avukatlık yapmaya devam edebilmek için dahi Anayasa’nın askıya alınmasına itiraz etmek, memlekete sahip çıkmak zorundayız" dedi.

CAN ATALAY: "ANAYASA'NIN ASKIYA ALINMASINA KARŞI ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Basın açıklaması Can Atalay'ın mektubunun okunmasıyla başladı. Atalay, mektubunda şunlara değindi:

“Olağanüstü olağanlaştırılmaya, tümüyle keyfi kuralların belirsizleştiği bir rejimi yerleştirmeye çalışıyorlar. Bu kuralsızlık, hukuksuzluk hali memlekete zarar veriyor. Anayasa'nın açık hükmüne rağmen yapılanlar, söylenenler karşısında durmak memlekete sahip çıkmaktır. Bu Anayasa'yı askıya alma haline TBMM'ye ortak etmeyeceklerini ummak istiyorum. Bildiğimiz anlamda avukatlık yapmaya devam edebilmek için dahi anayasanın askıya alınmasına itiraz etmek, memlekete sahip çıkmak zorundayız. Memlekete, anayasaya, hukuka ve mesleğe sahip çıkan her birinize teşekkür ediyorum. Silivri'den selamlar.”

Basın Konseyi Başkanı Pınar Turancı, konuşmasında Anayasa Mahkemesi'nin kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"HUKUKSUZLUKTA GELDİĞİMİZ BU NOKTADAN UTANÇ DUYUYORUZ"

Sesimizi çoğaltmak, hak, hukuk, adalet demek çok kıymetli. Bu bir Adalet Nöbeti'dir. Aslında hukuksuzlukta geldiğimiz bu noktadan utanç duyuyoruz ve çok üzülüyoruz. Bu gri tabloda yol alamadığımızın farkındayız. Yarınlar için üzülüyoruz, korkuyoruz. Hukukun olmadığı iklimlerde aydınlığa çıkılamayacağının farkındayız. Demokrasi için tüm varlığımızı adadığımız bu vatanda; hak, hukuk, adalet içinde yaşamak istiyoruz. Anayasa, yaşamsal direğimizdir. Anayasa Mahkemesi kararları hukukun en üstüdür, vicdandır, haktır. Herkes için bağlayıcıdır, tartışılmaz. 'Benim hukukum, senin Anayasan, benim mahkemem' olamaz. Temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmediği düzende nefes almak istiyoruz.

"HUKUKUN EGEMEN OLDUĞU BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YAŞATILDIĞI ÜLKEDE VAR OLMAK HEDEFİMİZDİR"

Biz gazeteciyiz. Yasama, yürütme, yargıdan sonra gelen dördüncü kuvvet, basının bir neferiyim. Hukukun egemen olduğu, basın ve ifade özgürlüğünün yaşatıldığı ülkede var olmak hedefimizdir. Biz böyle yola çıktık. Cumhuriyet’in 100. yılında tüm değerleriyle barışık bir ülkede hayat bulmak, yaşamak 85 milyonun hakkıdır. Eşitlik ve Cumhuriyet’in değerini yitirmeden var olmak istiyoruz. Can Atalay'ın bu değerler ışığında özgürlüğe kavuşması ve milletin vekili olarak meclisteki yerini almasının bir hak olduğunu Çağlayan Adliyesi’nden bir daha haykırıyoruz. Halkın seçtiğinden, düşüncenin yayılmasından, ifade özgürlüğünden korkmayın. Biz gazeteciler, yıllardır tehditlerle, haksız gözaltılarla, ağır sansürlerle görevimizi yapıyoruz. Tutuklanıyoruz. Hiç önemli değil. Bu koşullarda gazetecilik yapmanın çok ağır bedelleri olduğunu biliyoruz ve yaşıyoruz. Bu dayanılmaz zorluğun altında kalan gazeteciler mücadeleye devam ediyorlar. Ama direneceğiz. Yılmadan, bıkmadan, umudu yitirmeden hak, hukuk, adalet yolunda özgür irade için, demokrasi için hep beraber direneceğiz.

"19 OCAK'TA HRANT DİNK'İ KAHPE KURŞUNLAR ALDI BİZDEN"

Ocak ayı biz gazeteciler için çok zor bir aydır. 8 Ocak'ta Metin Göktepe'yi bir haber peşinde koşarken yitirdik. 19 Ocak'ta Hrant Dink'i kahpe kurşunlar aldı bizden. 24 Ocak'ta Uğur Mumcu Ankara'da evinin önünde, aracının içinde öldürüldü. 1 Şubat'ta Abdi İpekçi bizden koparıldı. O günlerin Milliyet'inden gelen bir gazeteciyim. Onları kahrettiler, bizden kopardılar. Hepimiz bunları yaşadık, yaşamaktayız. Tek bir isteğimiz var. Hukukun yerine gelmesini istiyoruz. Can Atalay mutlaka özgür kalacak. Başka yolu yok."

İYİ Parti’den istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem ise konuşmasında karara uyulmamasının hukuk yoluyla anayasaya bir darbe teşebbüsü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"BİR ARAYA GELMEK ZORUNDAYIZ ÇÜNKÜ HUKUKÇULARIN DEMOKRASİDE HUKUKU ANLATMAKTAN BAŞKA ÇARELERİ YOKTUR"

Kaç defa bu hazirun bir araya gelerek bu ülkede hakkı, hukuku, adaleti hatırlatmak, siyasileri muktedirleri uyarmak, bu ülkeye hukuk gelsin. Demokrasi gelsin diye bir araya geldi. Biz artık saymaktan usandık. Bir araya geliyoruz çünkü tek bir kişinin hakkının hukukunun ihlal edilmesi bütün bir milletin, bütün bir toplumun hakkının hukukunun ihlal edilmesi demektir. Bir araya geliyoruz çünkü hukukçuların demokraside hakkı hukuku anlatmaktan başka çareleri yoktur.

"HUKUK YOLUYLA ANAYASA’YA BİR DARBE TEŞEBBÜSÜDÜR"

Milletvekili Sayın Can Atalay'ın anayasaya aykırı olarak Anayasa Mahkemesi iki kere verdiği ihlal kararına aykırı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi sıralarında olmak yerine tutulmasının hukuka, adalete, demokrasiye aykırılığını haykırmak için buradayız. Ve Can Atalay örneği aslında bir kişiye yapılan hak ihlalinin, hukuk ihlalinin bütün bir millete yapıldığının en tipik örneklerinden bir tanesidir. Can Atalay hakkında verilen hüküm Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerinin ve Yargıtay'ın aslında hukuki olarak hukuk yoluyla anayasaya bir darbe teşebbüsüdür.

"HERKES MAHKEMENİN KARARINI ELEŞTİREBİLİR AMA ONA UYMAK ZORUNDADIR"

Bakın maalesef ki hukuku siyasetin ve iktidarın emrine verdikleri için, hizmetine verdikleri için, milletvekili Can Atalay bugün hapiste. Hiç kimse bugün anayasanın bu bariz ihlalini bize hukukla falan anlatmaya kalkamaz. Yargıtay'ın Sayın Başkan’ına buradan sesleniyorum, sakın ola ki bu hazirunun aklıyla alay etmeye kalkmasın. Sakın bu ülkenin hukukçularının aklına hareket etmeye kalkmasın. Tabii ki Yargıtay da tabii ki mahkeme de tabii ki hukukçular da ve tabii ki her bir vatandaş da Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını beğenmeyebilir, eleştirebilir. Ama ona uymak zorundadır."

CAN ATALAY'IN ANNESİ ŞÜKRAN ATALAY: "GÜÇLÜNÜN ADALETİ DEĞİL, ADALETİN GÜCÜ GALİP GELECEK"

Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay ise şunları söyledi:

"Çağ açıp kapatan Fatih Sultan Mehmet demiş ki 'Kadıyı satın alırsan devlet çürür. Devlet çürürse devlet çöker' Canım oğlum ve arkadaşlarının hiçbir suçu olmadığını biliyorum. Beraat iki kere 'Hak ihlali' durumunda bile birileri dedi ki 'Bunları mahkum edin.' Bu mahkumiyet devam ediyor. Benim oğluma 'terörist' dediler, hepsini reddediyorum. Biz her türlü şiddete, fiziksel şiddete karşıyız. Bunu hepsi çok iyi biliyor. Benim oğlum bir çakı bıçağı bile taşımadı. Hatay halkı onu tanımadan oy verdi. Bütün toplumsal olaylarda hiçbir menfaat gözetmeden, beş kuruş para almadan vatanı için çalıştı. Memleketini sevdi. Bütün suçu memleketini sevmek. Sizlerle de onu sevdiğiniz için ve dayanışma gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah güçlünün adaleti değil, adaletin gücü galip gelecek."

Kaynak: ANKA