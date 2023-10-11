Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşmıştı; davada karar çıktı

Mahkeme, tutuklu yargılanan sanığı "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşmıştı; davada karar çıktı

İstanbul'da camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık Safa Yasin Özbakır tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı.

Savunmasını yapan sanık Özbakır, söz konusu paylaşımı genellikle gayrimüslim kesimin ağırlıkta olduğu kullanıcıların bulunduğu bir uygulamada yaptığını savundu.

Paylaşımı ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek istemediğini kaydeden Özbakır, "Gerçekleştirdiğim eylem nedeniyle çok fazla pişmanım. Ailem de manevi olarak çok fazla yıpranmıştır. Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağıma, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenizde söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

İLK DURUŞMADA KARAR

Duruşmada daha sonra cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir bölümünün Müslüman olduğu değerlendirildiğinde, sanığın eyleminin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu belirtilen mütalaada, bu nedenle sanığın "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Özbakır, başta Müslüman kesimden özür dilediğini belirterek, herkesten özrünü kabul etmelerini dilediğini söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Özbakır'ı "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Özbakır'ın tahliyesine hükmetti.

İDDİANAMEDE 4 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 Eylül'de bir sosyal medya platformunda "kondopolos" rumuzlu kullanıcı tarafından camide alkol kullanıldığına ilişkin paylaşım yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin saat 13.30'da cami bahçesine giriş yaptığı, saat 14.48'de ise elinde bir spor çanta ile camiye girdiği aktarılan iddianamede, sanığın içeride kameranın açısından çıkıp sosyal medya için fotoğraf çektiğinin tespit edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, bu kapsamda sanık Safa Yasin Özbakır'ın "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

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Alkol Mahkeme
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