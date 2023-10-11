Bahçelievler’de doğalgaz patlamasının yaşandığı bina yıkılıyor

Bahçelievler’de üç kişinin hayatını kaybettiği doğal gaz patlamasının yaşandığı bina bugün Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından yıkılacak

Son Güncelleme:
><

Bahçelievler’de 28 Eylül günü yaşanan doğal gaz patlamasının yaşandığı bina Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından boşaltılmıştı.

Bina yaşanan patlama sonrasında ağır hasar aldı. Bunun üzerine boşaltılan binadan belediye ekipleri karot örnekleri aldı. Alınan karot örnekleri sonrası yapılan inceleme sonucunda binanın yıkımına karar verildi. Binanın patlama sonrası aldığı hasar ise dron tarafından görüntülendi.

Görüntülerde patlamanın yaşandığı dairenin tamamen harabe haline döndüğü, merdivenlerde ise göçme meydana geldiği görüldü. Binanın belediye ekipleri tarafından bugün yıkılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bahçelievler Patlama
Son Güncelleme:
Kan donduran itiraf: Sevgilisini diri diri yaktı, karşısına geçip izledi! Kan donduran itiraf: Sevgilisini diri diri yaktı, karşısına geçip izledi!
Erdoğan 'itidal' isterken Bakan Yardımcısı tek başına İsrail'e savaş açtı: 'Gebereceksin' Erdoğan 'itidal' isterken Bakan Yardımcısı tek başına İsrail'e savaş açtı
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde flaş değişiklik! Karşı atağa geçecek Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde flaş değişiklik! Karşı atağa geçecek
Yargı dizisine yeni karakter! Her şey yeniden başlıyor... Yeni kötü belli oldu Yargı dizisine yeni karakter! Her şey yeniden başlıyor... Yeni kötü belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi! Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi!
IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih
Bizzat Bakan Işıkhan açıkladı: Memur ve emekli zammıyla ilgili kez kez net oran verildi Memur ve emekli zammıyla ilgili kez kez net oran verildi
Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor!
İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor