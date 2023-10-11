Bahçelievler’de doğalgaz patlamasının yaşandığı bina yıkılıyor

Bahçelievler’de 28 Eylül günü yaşanan doğal gaz patlamasının yaşandığı bina Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından boşaltılmıştı.

Bina yaşanan patlama sonrasında ağır hasar aldı. Bunun üzerine boşaltılan binadan belediye ekipleri karot örnekleri aldı. Alınan karot örnekleri sonrası yapılan inceleme sonucunda binanın yıkımına karar verildi. Binanın patlama sonrası aldığı hasar ise dron tarafından görüntülendi.

Görüntülerde patlamanın yaşandığı dairenin tamamen harabe haline döndüğü, merdivenlerde ise göçme meydana geldiği görüldü. Binanın belediye ekipleri tarafından bugün yıkılması bekleniyor.

Kaynak: İHA