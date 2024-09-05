Çamaşır Makinesinden Çıkan Yangın Korkuttu

Burdur'da yaşlı kadının yaşadığı evde çamaşır makinesinden yangın çıktı. Yangın görenlerin yardımıyla evden çıkarılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken çıkan yangın söndürüldü.

Çamaşır Makinesinden Çıkan Yangın Korkuttu

Burdur merkez Konak Mahallesi Kazancı Sokak'ta saat 17.00 sıralarında bodrum katta yaşayan Dürdane İşcen'in (77) yaşadığı evde çamaşır makinesi bir anda alev aldı.

Çamaşır Makinesinden Çıkan Yangın Korkuttu - Resim : 1

Yangını görenlerin yardımıyla yaşlı kadın evden çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kırklareli'nde Otluk Alanda Yangın: Polisler Bidonlarla Destek VerdiKırklareli'nde Otluk Alanda Yangın: Polisler Bidonlarla Destek VerdiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın Burdur
Van'da Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı Van'da Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı
70 Yaşında Ağaçtan Düştü, Hayatını Kaybetti 70 Yaşında Ağaçtan Düştü, Hayatını Kaybetti
NOW TV'den Değişim Kararı! Kızıl Goncalar'ın Yeni Başrolü Açıklandı NOW TV'den Değişim Kararı! Kızıl Goncalar'ın Yeni Başrolü Açıklandı
ŞİMDİ OKURLARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR... ŞİMDİ OKURLARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR...