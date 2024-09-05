Kırklareli'nde Otluk Alanda Yangın: Polisler Bidonlarla Destek Verdi

Kırklareli'nde barajın yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangına polis ekipleri de 10 litrelik su bidonlarıyla söndürmeye destek verdi. Yangın kısa süre içinde söndürüldü.

Kırklareli'nde Otluk Alanda Yangın: Polisler Bidonlarla Destek Verdi

Kırklareli Barajı yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nde Otluk Alanda Yangın: Polisler Bidonlarla Destek Verdi - Resim : 1
Kısa sürede büyüyen yangın bağ evlerinin yakınlarına sıçradı. Bunun üzerine yangının daha çok yayılmaması için bölgeye intikal eden polis ekipleri buldukları şişeler ile destek verdi. Kısa sürede geniş alana yayılan yangına itfaiye, Orman İşletme, İl Özel idaresi ve TOMA müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: İHA

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