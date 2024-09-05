Bakan Şimşek, Lüksemburglu Mevkidaşı ile Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile Ankara'da görüştü.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lüksemburg Maliye Bakanı dostum Sayın Gilles Roth ile iki ülke ilişkilerinin ve iş birliğinin artırılmasına yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularında fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA