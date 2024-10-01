Çağlayan Adliyesi'nde Arbede! İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç'a Engel
İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç'ın Çağlayan Adliye’sine girişi sırasında çantası özel güvenlikler tarafından aranmak istedi. Bunun üzerine Çağlayan Adliyesi'nde arbede çıktı.
İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne girmek isterken özel güvenlik engeliyle karşılaştı. Özel güvenliğin Saraç'ın girişini engellemeye çalışması sonrası Çağlayan Adliyesi'nde arbede yaşandı.
Arbedenin özel güvenliklerin Filiz Saraç’ın çantasını aramak istemesinin ardından çıktığı belirtildi.
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