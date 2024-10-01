İstanbul'da Büyük Yangın! Okul Tahliye Edildi: Siyah Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Deponun yanındaki fabrika ve okul tedbir amaçlı tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına aldı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Merve Mahallesi Uzungöl Caddesi'nde depo olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Deponun yanındaki fabrika ve okul tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alevler itfaiyenin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangın ölen ya da yaralanan olmazken, soğuk hava deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangına ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: DHA-İHA