İstanbul'da Büyük Yangın! Okul Tahliye Edildi: Siyah Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir iş yerinin deposunda korkutan bir yangın çıktı. Kara dumanlar gökyüzünü kaplarken, tedbir amaçlı deponun yakınında okul ve fabrika tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:

İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Deponun yanındaki fabrika ve okul tedbir amaçlı tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına aldı.

İstanbul'da Büyük Yangın! Okul Tahliye Edildi: Siyah Dumanlar Gökyüzünü Kapladı - Resim : 1

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Merve Mahallesi Uzungöl Caddesi'nde depo olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul'da Büyük Yangın! Okul Tahliye Edildi: Siyah Dumanlar Gökyüzünü Kapladı - Resim : 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Deponun yanındaki fabrika ve okul tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alevler itfaiyenin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangın ölen ya da yaralanan olmazken, soğuk hava deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangına ilişkin çalışma başlattı.

İstanbul'da Büyük Yangın! Okul Tahliye Edildi: Siyah Dumanlar Gökyüzünü Kapladı - Resim : 3

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Yangın İstanbul Sancaktepe
Son Güncelleme:
Heyecan Verici Keşif: Türkiye'de İlk Kez Görüldü Heyecan Verici Keşif: Türkiye'de İlk Kez Görüldü
Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor
Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı
Evde Yangın Paniği! 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Evde Yangın Paniği! 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı