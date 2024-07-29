İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım

Prof. Dr. Saraçoğlu ile Sağlıklı Yaşam programında ısırgan ile ilgili açıklama yapan İbrahim Saraçoğlu "Bana deseler ki beş tane şansınız var, birini seçmeniz gerek. Yanıma alacağım bir numaralı besin ısırgan" dedi.

"Yanıma alacağım bir numaralı besin"