İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu eğer yanına tek bir besin alma şansı olsa, hangi besini alacağını paylaştı. İşte Saraçoğlu'nun en çok sevdiği o besin.
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu eğer yanına tek bir besin alma şansı olsa, hangi besini alacağını açıkladı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu bu kararının gerekçelerini de tek tek paylaştı.
Prof. Dr. Saraçoğlu ile Sağlıklı Yaşam programında ısırgan ile ilgili açıklama yapan İbrahim Saraçoğlu "Bana deseler ki beş tane şansınız var, birini seçmeniz gerek. Yanıma alacağım bir numaralı besin ısırgan" dedi.
"Yanıma alacağım bir numaralı besin"
İbrahim Saraçoğlu yaptığı açıklamada "Isırgan layık olduğu yere getirilemedi. Bana deseler ki beş tane şansınız var, birini seçmeniz gerek. Yanıma alacağım bir numaralı besin ısırgan." dedi.
Saraçoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"İşin aslını bilmeyen insanlar karaciğeri yorar diyorlar. Külliyen yanlış, yalan. Portakalın c vitamini var, ısırganda portakaldan 7 kat fazla c vitamini var. Soya fasulyesi protein bombası derler ısırgan daha üstün. Taze ısırganda yüzde 9 civarında protein bulunurken kurutulmuşunda yüzde 40 protein var.
Isırganın böreği, çorbası yapılıyor. Bugün Fransa'da ısırgan yemekleri yapan özel restoranlar var."
Saraçoğlu açıklamasında "Sodyum gulutemat katkı maddesi gıdalara sarı rengi verir. Bu madde ürtikeri tetikleyebiliyor. Bu ürtikerin en mükemmel çözümü ısırgan çayı içmektir." sözlerine de yer verdi.