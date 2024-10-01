Irak'ın ve Suriye'de 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlı, terörle mücadele ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Kaynak: AA