Irak'ın ve Suriye'de 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Kaynak: AA