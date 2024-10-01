Evde Yangın Paniği! 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman merkez Yenimahalle 26306 sokak içerisinde bulunan 4 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Belirlenemeyen nedenlerle çıkan yangın kısa sürede büyürken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Meydana gelen olayda alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen 1 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA