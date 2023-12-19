Cafe, lokanta ve restoranlar için yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor!

Resmi Gazete'de yer alan karara göre lokanta, restoran, kafe ve pastaneler fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak.

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Cafe, lokanta ve restoranlar için yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor!

Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketlerine yönelik önemli bir karar geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş syerine asmakla yükümlü olacak. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti veren iş yerleri fiyat listelerini giriş kapısı ve masa üstlerine koyacak. Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.

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