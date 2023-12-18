CHP lideri Özel'den Erdoğan'a "Milli Eğitim Bakanı" tepkisi: Bu cürettin sebebi sensin

CHP lideri Özgür Özel, tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görevden alınması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

CHP lideri Özel'den Erdoğan'a "Milli Eğitim Bakanı" tepkisi: Bu cürettin sebebi sensin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Meclis'teki bütçe görüşmelerinde tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Milli Eğitim Bakanı, Meclis kürsüsünden Anayasa’ya meydan okuyor" sözleriyle tepki gösterdi, görevden alınması çağrısı yaptı.

Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Geçmişte devletle FETÖ arasında protokol yapanlar, bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış. Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, Meclis kürsüsünden Anayasa’ya meydan okuyor. Tayyip Erdoğan, bu Bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin!

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