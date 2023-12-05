Büyükşen cinayetinde cezalar onandı

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanıkla ilgili kurulan hükmü, İstinaf Mahkemesi hukuka uygun buldu.

Son Güncelleme:
Büyükşen cinayetinde cezalar onandı

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanıklar Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a, Metin ile Necla Büyükşen çiftine yönelik eylemleri nedeniyle verilen 2'şer kez müebbet hapis ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan verilen 4'er yıl hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu.

1. Ceza Dairesi ayrıca, saldırı sırasında Büşra Büyükşen'i yaraladığı için Ertuğrul Çelik'e verilen 9 ay hapis cezası ile yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Zekeriya O'nun beraatinin de hukuka uygun olduğuna hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ile eşi Necla Büyükşen (54) hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olaya ilişkin Esra Taş, Abdullah Başdemir, Mustafa Okşen, Ertuğrul Çelik, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, A.U. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İddianamede, sanıklardan Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O'nun ise "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçundan 2 kez 20 yıla kadar hapsi istenmişti.

Çelik'e 5 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, Metin ile Necla Büyükşen çiftine yönelik eyleminden dolayı "kasten adam öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis, "konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan 4 yıl, Büşra Büyükşen'e karşı yaralama suçundan 9 ay hapis cezası, Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a da "suça azmettirme" ve "kasten adam öldürme" suçlardan 2'şer kez müebbet hapis ile "konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti.

Tutuksuz yargılanan Zekeriya O. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Son Güncelleme:
Nebil Ragıp İlseven Beşiktaş Belediyesi için adaylık başvurusu yaptı Nebil Ragıp İlseven Beşiktaş Belediyesi için adaylık başvurusu yaptı
İYİ Partili il teşkilat başkanı Ayhan Bora Kaplan dosyasında İYİ Partili il teşkilat başkanı Ayhan Bora Kaplan dosyasında
Pastaneler böyle renk katıyormuş! Ayva tatlısı yapmanın bilinmeyen tekniği Pastaneler böyle renk katıyormuş! Ayva tatlısı yapmanın bilinmeyen tekniği
İstanbul'un meşhur Tercüman Binası yıkıldı 49 yıllık hikaye bitti: İstanbul'un meşhur Tercüman Binası yıkıldı
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar'dan 'tiny house' uyarısı TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar'dan 'tiny house' uyarısı
GTA VI'dan ilk fragman geldi! Çıkış yılı belli oldu GTA VI'dan ilk fragman geldi! Çıkış yılı belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları!
Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak' Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak'
2024'ün en şanslı 3 burcu belli oldu 2024'ün en şanslı 3 burcu belli oldu
Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike: 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike!
Dilan Polat'ın ardından gözler ona çevrilmişti: 'Şulemsi'den 'kocam beni aldatıyor' paylaşımı 'Şulemsi'den 'kocam beni aldatıyor' paylaşımı