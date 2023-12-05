İYİ Partili il teşkilat başkanı Ayhan Bora Kaplan dosyasında

Ankara’da yer altı dünyasında Kaplanlar olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan dosyasındaki iddialara bir yenisi daha eklendi.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, madencilik sektöründe iş yapan Ünal T. isimli iş adamı, Kaplan’ın adamı oldukları ve kendisini borçlandırarak, evini elinden aldıkları iddiasıyla Tolga Sivri ve Akif Sarper Önder’den şikayetçi oldu. Ünal T’nin, Kaplan’ın adamı olduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu Önder’in İYİ Parti Ankara eski İl Teşkilat Başkanı olması dikkati çekti.

Ayhan Bora Kaplan’ın suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından Kaplan ve adamları tarafından mağdur edildiğini iddia eden çok sayıda kişi emniyet ve savcılığa giderek şikayetçi olmuştu. Bu kişilerden biri de madencilik sektöründe işletme sahibi olduğunu söyleyen Ünal T. oldu. Emniyete giderek Kaplan ve adamı olduğunu öne sürdüğü iki kişiden şikayetçi olan Ünal T, yaşadığı sürece ilişkin detaylı bilgiler verdi. Ünal T, aracının sürekli arıza yapması nedeniyle araç kiralamak üzere bir arkadaşından yardım istediğini, arkadaşının da kendisine Akif Sarper Önder’in telefonunu verdiğini belirterek, kendisinden birkaç kez araç kiraladığı Önder ile bu şekilde tanıştığını kaydetti. Bir süre sonra kızı adına kayıtlı bir aracı Önder’e, bir başka aracını ise Önder’in ortağı olan Tolga Sivri isimli kişiye sattığını ve bu şekilde iki isimle ticari alışveriş yaptığını aktaran Ünal T, bu süreçte şahıslarla samimiyet geliştirdiğini ve ofislerine gitmeye başladığını ifade etti.

“FAİZ VE TEMİNAT OLARAK DAİRE İSTEDİ”

Ünal T, bir süre sonra firmasının ruhsat harcının ödeme tarihinin yaklaştığını ancak ödeyecek gücü olmadığı için Sarper Önder’i arayarak kendisinden borç istediğini belirterek, “Sarper parasının olmadığını ancak ortağı Tolga Sivri’nin yardımcı olabileceğini söyledi. Ben de eğer yardımcı olmayı kabul ederse ikiniz birlikte ofisime gelin dedim. İkisi birlikte ofisime geldiler. 170 bin liraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Tolga Sivri öncelikle aylık yüzde 7 faiz olmak üzere bana bu parayı verebileceğini, aynı zamanda teminat olarak da bir daire istediğini söyledi. Acil para lazım olduğu için teklifi kabul ettim” dedi.

“ÖDEMELERDE SIKINTI ÇIKARIYORSUN”

Babasından kalan daireyi teminat olarak Sivri’ye devrettiğini, sonrasında aldığı paranın faizini taksitler halinde ödemeye başladığını kaydeden Ünal T., “Üçüncü ay taksitini ödeme günü geldiğinde rahatsızlığımdan dolayı hastanede yatıyordum. Tolga Sivri’yi arayarak hastanede yattığımı, çıkınca ödemeyi yapacağımı söyledim. Ancak Sivri ‘sen ödemelerde sıkıntı çıkarıyorsun’ diyerek telefonu yüzüme kapattı” diye konuştu.

“TEMİNAT OLARAK VERDİĞİM EVİ BOŞALTTIRDILAR”

Ünal T., bu konuşmadan sonra Sarper Önder’i aradığını, kalan borcunu fazlasıyla ödeyip evinin tapusunu geri almak istediğini söylediğini anlatarak, “Tolga Sivri ile görüşen Sarper bana Tolga’nın 250 bin lira daha istediğini yoksa evi vermeyeceğini söylediğini aktardı. Ben kabul etmedim. Birkaç ay sonra Tolga 170 bin liranın faizi olarak istediği 250 bin lirayı alamayınca tahliye davası açarak evi boşalttırdı. Teminat olarak verdiğim ev son olarak Tolga Sivri adına kayıtlıydı ancak hali hazırda satıp satmadığını bilmiyorum” dedi.

“Kaplan’ın adamı olduğunu anlayınca korktum”

Ünal T. ifadesinde şunları kaydetti:

“Anlattığım bu olaylar sürecinde Sarper Önder ve Tolga Sivri ile birçok kez bir araya geldik. Bu görüşmelerde Ayhan Bora Kaplan ismini çok kez duydum. Tolga Sivri, bu şahısla birlikte iş yaptığından, ofislerine gidip geldiğinden, emniyette ve özellikle organize şubede birçok adamının olduğundan, sıkıntı olması durumunda her işi halledebileceğinden, arkasında Ayhan Bora Kaplan olduğundan bahsetmişti. Bu şekilde Tolga’nın Ayhan Bora Kaplan’ın adamı olduğunu anladım. O zamana kadar Ayhan Bora Kaplan isimli şahsı bilmiyordum ancak çevreden ve internetten yaptığım araştırmalarda bu şahsın birçok adamı olduğunu, silahla resimlerinin olduğunu, mafya tarzı bir yapılanmasının bulunduğunu öğrenince şahıslardan korktum ve bana zarar verebileceklerini düşünerek şikayetçi olamadım. Bahsettiği olaya konu evimin bugünkü değeri yaklaşık 5 milyon liradır. Beni borçlandırarak Ayhan Bora Kaplan’ın adamı olduklarını ve birlikte hareket ettiklerini düşündüğüm Tolga Sivri ve Sarper Önder isimli şahıslardan şikayetçiyim”