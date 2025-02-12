Büyükçekmece'de Geç Gelen Vicdan! Tokat Atıp Yere Düşürdü, Yaşlı Adam Ölünce Pişman Olup Kalp Masajı Yaptı

Büyükçekmece'de yaşanan bir olay vicdanları yaraladı. Büyükçekmece ilçesi E-5 Güney yan yolu Cumhuriyet Mahallesi Beykent Metrobüs Durağı yanındaki akaryakıt istasyonunda 60 yaşındaki Numan Kol, yeğeni Reşat Akkol ile birlikte istasyon içerisindeki pastaneye girdi.

Buradan ayrılmak için araca binen Kol, araçla geri manevra yaparken Ş.K. isimli kadına hafif şekilde çarptı. Duruma öfkelenen kadının yakını N.Y. aracın yolcu koltuğunda oturan Numan Kol'un camını yumrukladı ve kendisini sakinleştirmek için aşağıya inen Kol'a tokat attı. Yediği tokatların etkisiyle Kol, sert şekilde yere düştü.

KALP KRİZİ GEÇİRİNCE KALP MASAJI YAPTI AMA...

Numan Kol'a saldıran N.Y. panik içerisinde kalp krizi geçirdiği iddia edilen Kol'a kalp masajı yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılan Kol yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. N.Y. ile kavgaya karışan H.Y. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.Y. tutuklanırken, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZLER ATK'DAN GELECEK RAPORDA

Kol'un aldığı darbeler sonucu kalp krizi geçirdiği iddia edilirken kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Kol'un memleketi Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.

Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen akrabası Recep Kol, olaya ilişkin şunları söyledi:

"Büyükçekmece'de yeğeniyle dayısı birlikte bir pastaneye giriyorlar. Numan buranın çok pahalı olduğunu söyleyerek başka bir yere gidelim diyor. Park yerinden arabayı çıkarırken hemen arkasına bir araba girmiş, arkadan bir bayan geçiyor. Arabayı çıkarırken o bayana hafif vuruyor. Vurunca 3 kişi camı yumruklamaya başlıyor. Numan dışarı çıkıyor yumrukluyorlar. 3 kişi Numan'ı darp ediyor. Numan yere düşüyor. Darp edenlerden birisi 'Adam yere düştü ne yapalım?' diyor. Çevreden geçen bir sağlıkçı kalp masajı yapıyor. Oradan ambulans hastaneye getiriyor. Ambulansta da kalp masajı yapılıyor ama fayda etmiyor ölüyor. Ölüm sebebi kalp krizi de olabilir darp da olabilir."

Kaynak: İHA