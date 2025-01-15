Büyükçekmece'de Bir Meslek Lisesinde Korkunç Anlar! Öğrenci, Müdür Yardımcısını Boğazından Bıçakladı

Büyükçekmece'de bir meslek lisesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen 16 yaşındaki öğrenci, devamsızlıklarının silinmesini istediği müdür yardımcısını boğazından bıçakladı. Kanlar içinde kalan müdür yardımcısı hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan öğrenci ise tutuklandı.

Son Güncelleme:

Büyükçekmece Kumburgaz'daki meslek lisesinde müdür yardımcısı S.Ç.'nin odasına gelen B.Y.E. isimli öğrenci devamsızlıklarının silinmesini istedi. İsteği kabul edilmeyen öğrenci daha sonra bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle müdür yardımcısı S.Ç.'nin yanına gelerek boğazından bıçakla yaraladı.

Büyükçekmece'de Bir Meslek Lisesinde Korkunç Anlar! Öğrenci, Müdür Yardımcısını Boğazından Bıçakladı - Resim : 1

Kanlar içinde kalan müdür yardımcısı bir yandan bağırıp yardım isterken, diğer yandan çocuğun elindeki bıçağı tutarak ikinci darbeyi engelledi. Olay sonrası öğrenci okuldan kaçarken polis ekiplerine haber verildi. Boğazından ve elinden yaralanan müdür yardımcısı özel araçla hastaneye götürülürken aldığı darbelerden dolayı toplam 5 dikiş atıldı.

Büyükçekmece'de Bir Meslek Lisesinde Korkunç Anlar! Öğrenci, Müdür Yardımcısını Boğazından Bıçakladı - Resim : 2

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipler çocuğu saklandığı yerde gözaltına aldı. Olay sonrası okuldan kaçan B.Y.E'nin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. B.Y.E'nin görüntülerde askeri kamuflaj tipi bir pantolon giydiği görüldü. Daha önce özel bir hastanede psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hapis Yattı Yine Uslanmadı! Cezaevinden Çıkan Eski Polis Dehşet Saçtı: Sevgilisini Defalarca Boğazından BıçakladıHapis Yattı Yine Uslanmadı! Cezaevinden Çıkan Eski Polis Dehşet Saçtı: Sevgilisini Defalarca Boğazından BıçakladıGüncel

Aile İçi Kavgada Kan Aktı! Eniştesine Saldırdı, Araya Giren Ablasını BıçakladıAile İçi Kavgada Kan Aktı! Eniştesine Saldırdı, Araya Giren Ablasını BıçakladıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Büyükçekmece
Son Güncelleme:
Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu: Köylüler Özenle Hasat Ediyor Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu: Köylüler Özenle Hasat Ediyor
CHP'li Belediye Başkanlarından Rıza Akpolat'a Destek: Beşiktaş Belediyesi'ne Gidecekler CHP'li Belediye Başkanlarından Rıza Akpolat'a Destek
SGK Borçları Masada! Bakan Işıkhan ile İmamoğlu'nun Görüşmesi Başladı Bakan Işıkhan ile İmamoğlu'nun Görüşmesi Başladı
Çay İçerken Üsküp'te Herkes Yapıyor: Peki Gerçekte Bu Teknik Doğru Mu? Çay İçerken Üsküp'te Herkes Yapıyor: Peki Gerçekte Bu Teknik Doğru Mu?