İmamoğlu'ndan Bakan Işıkhan Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: SGK Borçlarında Uzlaşıya Varılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşme sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında saat 18.00'de başlayan görüşmede belediyelerin SGK prim borçları ele alındı.

'MASA KURULACAK'

İmamoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Belediyelerin SGK borçlarının nasıl ödeneceğini masaya yatırdıklarını aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Orta vadeli bir borçlanma, makul bir biçimde sürecin tariflenmesi gibi maddeleri kendileriyle paylaştık. Sağolsun Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcısı SGK Başkanı ve diğer yöneticilerin de olduğu ciddi bir heyetle bizi karşıladı. Karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterimiz ve bir kısım belediyelerden de takviye yapacağımız uzman dostlarımızın da katılacağı bir heyetle, büyük ihtimalle prensipte haftaya pazartesi itibarıyla 'bu uzlaşıyı nasıl sağlayabiliriz'in masası burada kurulacak. Bir çalışma yürütülecek."

BAKAN IŞIKHAN'A ÖNERİ SUNULDU

Sundukları öneri hakkında bilgi veren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kendilerine şunu ifade ettim; uzun yıllardır var olan, partisine bakmaksızın farklı dönemlerde birikmiş bu borçların bir anda ödenebilmesinin mümkün olmadığını, bundan sonra da var olacak prim borçlarının, yeni artan rakamlarla birlikte prim rakamları da çok yükselecek, bütçe dengesi açısından belediyeleri zorlayacak, bu kapsamda sadece geçmişi değil önümüzdeki bir-bir buçuk yılı da ekonomik anlamda sıkıntılı olan bu dönemin aşılmasıyla ilgili 'nasıl adımlar atılabilir'in de içine koyulduğu bir anlayışla görüşmelerin yapılması ve makul bir süre tanınıp belediyelerin başvurularının alınıp bu çerçevede en azından bir kalıbının bizim tarafımızdan da belediyeler sunulduğu bir biçimiyle duyurusunun yapılarak teşvik etmemizin iyi olacağını aktardık."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'daki grup toplantısında öncelikle CHP'li belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarını ödemeleri çağrısında bulundu ve ödememeleri halinde borcu 'kaynağından keseceklerini' söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Aralık'ta yaptığı konuşmada "SGK'ya prim borcu olan belediyeleri silkelemekte fayda var" diyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a talimat vermesi, siyasette 'belediyelere SGK kıskacı' tartışmasının startını resmen vermiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'silkeleme' talimatının ardından CHP'li Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin Büyükşehir ile İstanbul'daki Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke konulmuştu.