CHP'den 'Beşiktaş' Çıkarması, Hepsi Desteğe Gidiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi. Akpolat, karar doğrultusunda polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alındı. Gözaltı kararına tepki yağarken, CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediyesi'ne gitme kararı aldı.

Aralarında "Akpolat'ın gözaltına alınması hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmamaktadır" diyen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu belediye başkanlarının yarın Beşiktaş Belediyesine giderek, gözaltına alınan Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek vereceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre ziyarette, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Zonguldak illerinden CHP'li belediye başkanları yer alacak.

İSTANBULLULARA ÇAĞRI

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile tüm İstanbulluları 16 Ocak Perşembe (yarın) saat 14:00’da Beşiktaş Belediyesi önüne davet etti.

ÖZEL VE İMAMOĞLU DA KATILACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları, PM üyeleri, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının da katılımıyla gerçekleşecek buluşmaya İstanbulluları davet eden Çelik video mesajında, “Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat tam 60 saattir gözaltında. Tam bir itibar suikasti ile karşı karşıyayız. Bu itibar suikastini gerçekleştirenlere karşı, bütün İstanbulları yarın saat 14.00’da Beşiktaş Belediyesi’nin önünde, demokrasimize sahip çıkmaya, millet egemenliğine sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu itibar suikastini gerçekleştirenlerin hedefi sadece Rıza Akpolat değil. Cumhuriyetimizin değerlerini hedef alıyorlar. Türkiye’nin demokrasisini hedef alıyorlar. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yarın saat 14.00’da Beşiktaş Belediyesi’nin önünde tüm İstanbulları millet egemenliğine sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA