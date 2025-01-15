Devrilen Elektrik Direği Dehşet Saçtı, Saniyeler İçinde Alev Topuna Döndü

Ankara’da kısa devre yapan sokak lambası korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Park halindeki otomobilde lambanın düşmesi sonucu yangın meydana geldi.

Devrilen Elektrik Direği Dehşet Saçtı, Saniyeler İçinde Alev Topuna Döndü

Ankara’nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında kısa devre yapıp alev alan sokak lambası, Barkın İnal'a ait park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobil alevler içinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri geldi.

Yangın çevreye yayılmadan kısa sürede söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Devrilen Elektrik Direği Dehşet Saçtı, Saniyeler İçinde Alev Topuna Döndü - Resim : 1

“ELEKTRİK ŞİRKETİNİN BİR İHMALİ”

Direkte daha önce çalışma yapıldığını belirten Berkin İnal, şunları söyledi: Saat 5.30'da polislerin kapımızı çalmasıyla haberimiz oldu. Araç zaten o sırada söndürülmüştü. Sanırım yoldan geçen bir vatandaş ihbar etmiş. Biz geldiğimizde araç bu haldeydi. Ben burada elektrik şirketinin bir ihmali olduğunu düşünüyorum.

Devrilen Elektrik Direği Dehşet Saçtı, Saniyeler İçinde Alev Topuna Döndü - Resim : 2

Kaynak: DHA

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