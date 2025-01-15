Maganda Kurşunu Yine Can Aldı: 9 Yaşındaki Kemal Öldü!

Maganda kurşunu bu sefer Adana'da can aldı. Düğünde başından vurulan 9 yaşındaki Kemal hayatını kaybetti.

Maganda Kurşunu Yine Can Aldı: 9 Yaşındaki Kemal Öldü!

Olay, 13 Ocak'ta Turgutlu Mahallesi'nde bir evin önünde düzenlenen düğünde meydana geldi. Düğünde havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın ağır yaralanarak Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastaneye gelen Kemal Azgın’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

2 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay sırasında düğünde bulunan 10 kişiyi gözaltına aldı. Bugün sabah saatlerinde olayla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin ise ifadesi sürüyor.

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Kaynak: İHA

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