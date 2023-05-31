Kutlama yapan Galatasaray taraftarlarını ezdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde öfkeli sürücü otomobilini, Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların üzerine sürdü; 2 kişi yaralandı.

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Kutlama yapan Galatasaray taraftarlarını ezdi

Olay Bursa’nın İnegöl ilçesinde Osmaniye mahallesi Altay caddesi üzerinde meydana geldi. Öfkeli sürücüsü Yusuf Y.(21) cadde üzerinde yaya olarak şampiyonluk kutlayan Galatasaray taraftarların üzerine sürdü. Hızlı manevralar yapan sürücü aracıyla, taraftarlardan Nehir Ezgi V.(20) ve Samet E.(19)’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 2 genç, yaralandı. Öfkeli sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan gençler, olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan sürücü olayın ardından polise teslim oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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