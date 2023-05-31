Atatürk Havalimanı'nda talan var! İşte son hali

İstanbul’daki Atatürk Havalimanı millet bahçesi projesi için milyarlarca liralık pistler iş makineleri ile kırıldı. 29 Nisan 2022’de davet usulü ihale düzenlenen ihaleyi 2 milyar 127 milyon 978 bin TL’lik teklifle adını kamu ihalelerinde sıkça duyduğumuz Yapı ve Yapı İnşaat şirketi aldı.

Kamuoyundaki tüm tepkilere karşın bir ay sonra projeye başlandı ve üzerinden bir yıl geçti. Atatürk Havalimanı devasa bir şantiyeye döndü. Milyarlık pistlerin üzerinde Millet Bahçesi dışında projedeki binaların inşaatı da sürüyor.

Halk TV’den Bora Erdin’in haberine göre, inşaatlar devam ederken kalan pistlerin de zarar gördüğü ve tamiri için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) “Atatürk Havalimanı Taksi Yolu Asfalt Onarımı” için ihaleye çıktığı belirlendi. DHMİ’nin açtığı ihalede “İstanbul Atatürk Havalimanı, C ve D taksi yollarının beton kaplamalarında, ondülasyon ve deformasyonlara uğramış 28 farklı noktadaki, (Ekli planlarda ve fotoğraflarda gösterilen mevcut hasarların onarımı yapılacaktır” ifadesi yer aldı.

Aralık ayında sonuçlanan ihaleyi Aksiyon Yapı İnşaat Dekorasyon Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 1 milyon 286 bin 750 TL’ye tek başına girerek aldı. Yapılan işlerin maliyetine bakıldığında kırılarak yok edilen pistlerin ne kadar değerli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

İHALEDE TESLİM TARİHİ 10 MAYIS’TI BİTMEDEN AÇILIŞ YAPILDI

Geçen yıl nisan ayında sessiz sedasız yapılan ihalede işin teslim süresi 360 gün olarak belirlenmişti. Millet Bahçesi'nin ilk etabı olarak lanse edilen kısım AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" ile vatandaşların hizmetine sunulduğu servis edildi. Ancak sahada ihaleyi alan şirket Yapı ve Yapı’nın çalışmaları devam ediyor. Kamu İhale Kurumu’nda ihalenin detaylarına ait bir doküman yer almıyor ancak resmi kayıtlarda işin teslim tarihi olarak 10 Mayıs 2023 bilgisi yer alıyor.