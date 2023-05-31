Darbedilen translar davası: Bilirkişi raporu iddianameyi yalanladı

Olay gününe ait görüntülerin incelenmesinin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda ise iddianamenin aksine E.S'nin polise direnmediğinin görüldüğü vurgulandı.

Görüntülerde yalnızca iki kadının polisle diyalog kurduğu belirtilen raporda, "Görüntüler incelendiğinde, görüntülerin dava konusu olayın yaşandığı iddia olunan binanın karşısındaki bir daireden kaydedildiği, görüntü ses kalitesinin anlaşılır düzeyde olmadığı, Görüntülerde bayan olduğu değerlendirilen şahıslarla polis memurları arasında bir diyalogun yaşandığı ancak görevi yaptırmamak için direnme şeklinde bir eylemin bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

DOSYADAKİ DARP RAPORU OLAY GÜNÜNE AİT DEĞİL

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre, davaya ilişkin dikkat çeken diğer bir detay ise dosyaya giren farklı tarihli darp raporu oldu. Dosyaya giren darp raporunda E.S'de darp bulgularına rastlanmadığı belirtilirken, raporun tarihinin 6 Mayıs 2022 olması dikkat çekti. E.S'nin darbedildiği gün alınan 3 Mayıs 2022 tarihli rapor ise dosyaya konulmadı. Konuya ilişkin ifade veren E.S. de "Polis memurlarının bana uygulamış oldukları şiddet ile ilgili darp raporum mevcuttur. Bu konu ile ilgili şikayette bulundum ancak daha dosya akıbeti ile ilgili bir bilgim yoktur. Şu an dosya içerisindeki mevcut darp raporu benim olay günü alınan darp raporum değildir" dedi.

"DARP RAPORU İLE SABİT OLMAK ÜZERE MÜVEKKİLE YÖNELİK İŞKENCE VAR"

Davanın avukatlarından Muammer Can Korkor, bilirkişi raporunu değerlendirerek, dosyadaki çelişkilere dikkat çekti. 3 Mayıs 2022 tarihinde yaşananlara ilişkin kolluğun elinde sadece bilirkişiye verilen kamera kaydının bulunduğunu belirten Korkor, çevrede bulunan otel, bakkal gibi işletmelerin kameralarının ise o gün "çalışmadığına" da dikkat çekti. Korkor, şunları söyledi:

"Bilirkişi raporu bizler açısından olumlu. Burada herhangi bir mukavemet, görevi yaptırmamak için direnme eylemi söz konusu değil. Tam aksine darp raporu ile de sabit olmak üzere müvekkile yönelik bir işkence var. Biz bu işkence ile ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. Soruşturma aşamasında eski tarihli tutanağı imzalatmaya çalıştılar. Dosya içerisinde mevcut olay tutanağı 05 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenmiştir. Ben bu tutanağın düzenlenmesine bizzat şahit oldum. Müvekkilimin başka bir suçtan dolayı yakalaması bulunduğundan dolayı karakolda olduğumuz sırada bu tutanak düzenlenip müvekkile imzalatılmaya çalışıldı. Ancak müvekkil imzalamadı. Dolayısıyla bu tutanak içeriğini kabul etmiyoruz. Yine dosyadaki darp raporu da 6 Mayıs tarihli. Halbuki olay 3 Mayıs'ta gerçekleşiyor. Hatta 3 Mayıs'ta gerçekleşen darp olayında müvekkili muayene eden doktor darp boyutunun öğrenilebilmesi için beyin tomografisi istiyor."

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Alsancak ilçesinde bulunan ve trans kadınların yoğunluklu olarak yaşadığı Bornova Sokak’ta 3 Mayıs 2022 günü “yüksek ses ve gürültü” gerekçesiyle sokağa gelen polis ekipleri, trans kadınları darbetti. Trans kadınların evlerine girmeye çalışan polisler, biber gazı sıkarak şiddeti sürdürdü. Yaşanan olayda darbedilen trans kadınların bir kısmı darp raporu aldı. Konu ile ilgili emniyetle görüşen avukatlara, 'emniyetin böyle bir operasyondan haberi olmadığı' yönünde cevap verdiği belirtildi. Olayın ardından ise polislerin şikayeti üzerine trans E.S. hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.