Bursa'da 45 tutuklama

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen 74 şüpheliden 45'i tutuklandı.

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Bursa'da 45 tutuklama

Bursa kent merkezi ve Mustafakemalpaşa ilçesindeki operasyonda gözaltına alınan 96 kişiden 74'ü, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 45'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 29'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 22 kişinin emniyetteki işlemlerinin ve haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Eylül'de çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapılmıştı. Operasyonda 2 bin 23 personel, 250 ekip, 13 dedektör köpeği, 3 insansız hava aracı ve bir helikopter yer almıştı.

Söz konusu adreslerde 21,5 kilogram metamfetamin, 1,2 kilogram sentetik kannabinoid, 2 kök kenevir, 4 adet kartuş, 2 hassas terazi ve 19 silah ele geçirilmiş, haklarında gözaltı kararı bulunan 101 şüpheliden 96'sı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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