Bursa'da YKS Dramı: Bir Yıllık Emeği Sadece 10 Saniyeyle Çöpe Gitti

Bursa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na yetişmeye çalışan bir öğrenci, kapıların kapanmasından sadece 10 saniye sonra okul bahçesine varabildi. Genç kız sınava alınmadı, çevredeki velilerin görevlilere yalvarması da sonucu değiştirmedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun ilk gününde, Bursa’da sınav merkezine ulaşmak için zamanla yarışan ve saniyelerle kaybeden bir adayın yaşadığı büyük dram cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

SADECE 10 SANİYE GEÇ KALDI

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. YKS'ye girecek olan bir genç kız, sınav saatine saniyeler kala okul önüne geldi. Kapıların saat 10.00'da kapanması nedeniyle öğrenci içeri alınmadı.

VELİLER DİL DÖKTÜ AMA...

Olayı gören veliler, öğrencinin yalnızca birkaç saniye geç kaldığını belirterek, görevlilere öğrencinin sınava alınması için ricada bulundu. Uzun süre dil döken velilerin çabaları sonuçsuz kalırken, kurallar gereği görevliler öğrenciyi sınav salonuna kabul etmedi.

O ANLAR KAMERADA

Büyük hayal kırıklığı yaşayan genç kızın okul kapısına doğru koştuğu ve görevlilerle konuşmaya çalıştığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sınavı 10 saniye ile kaçıran öğrencinin yaşadığı üzüntü yürekleri burktu.

YKS Yolunda Kahreden Ölüm! Sınava Yetişmeye Çalışan İki Genç Tırla ÇarpıştıYKS Yolunda Kahreden Ölüm! Sınava Yetişmeye Çalışan İki Genç Tırla ÇarpıştıGüncel

2026-YKS'nin İlk Oturumu TYT Sona Erdi, Sırada AYT ve YDT Var: Sınav Sonuç Tarihi Belli Oldu2026-YKS'nin İlk Oturumu TYT Sona Erdi, Sırada AYT ve YDT Var: Sınav Sonuç Tarihi Belli OlduEğitim

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa YKS
Son Güncelleme:
Kamuda Orman Yağması! 45 Dönümlük Araziyi Aralarında Bölüşmüşler Kamuda Orman Yağması! 45 Dönümlük Araziyi Aralarında Bölüşmüşler
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
YKS Yolunda Kahreden Ölüm! Sınava Yetişmeye Çalışan İki Genç Tırla Çarpıştı Sınava Yetişmeye Çalışan İki Genç Tırla Çarpıştı
ÇOK OKUNANLAR
Dünya Kupası'na Veda Ettik: A Milli Takımımız 10 Kişi Kalan Paraguay'a Yenildi A Milli Takımımız 10 Kişi Kalan Paraguay'a Yenildi
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Kaçırılmasında Şok İddia: Yerebatan Sarnıcı Detayı Ortaya Çıktı İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Kaçırılmasında Şok İddia
Mert Nobre mi, Nagihan Karadere mi Birinci Oldu? İşte Survivor 2026 Şampiyonu Mert Nobre mi, Nagihan Karadere mi Birinci Oldu? İşte Survivor 2026 Şampiyonu
YKS Yolunda Kahreden Ölüm! Sınava Yetişmeye Çalışan İki Genç Tırla Çarpıştı Sınava Yetişmeye Çalışan İki Genç Tırla Çarpıştı
Cennet Adasında Kabus! Dominik'te Otel Yangınında 1 Ölü, 1700 Tahliye Cennet Adasında Kabus! Dominik'te Otel Yangınında 1 Ölü, 1700 Tahliye