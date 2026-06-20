Bursa'da YKS Dramı: Bir Yıllık Emeği Sadece 10 Saniyeyle Çöpe Gitti

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Türkiye genelinde milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun ilk gününde, Bursa’da sınav merkezine ulaşmak için zamanla yarışan ve saniyelerle kaybeden bir adayın yaşadığı büyük dram cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

SADECE 10 SANİYE GEÇ KALDI

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. YKS'ye girecek olan bir genç kız, sınav saatine saniyeler kala okul önüne geldi. Kapıların saat 10.00'da kapanması nedeniyle öğrenci içeri alınmadı.

VELİLER DİL DÖKTÜ AMA...

Olayı gören veliler, öğrencinin yalnızca birkaç saniye geç kaldığını belirterek, görevlilere öğrencinin sınava alınması için ricada bulundu. Uzun süre dil döken velilerin çabaları sonuçsuz kalırken, kurallar gereği görevliler öğrenciyi sınav salonuna kabul etmedi.

O ANLAR KAMERADA

Büyük hayal kırıklığı yaşayan genç kızın okul kapısına doğru koştuğu ve görevlilerle konuşmaya çalıştığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sınavı 10 saniye ile kaçıran öğrencinin yaşadığı üzüntü yürekleri burktu.

Kaynak: İHA