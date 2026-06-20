Cennet Adasında Kabus! Dominik'te Otel Yangınında 1 Ölü, 1700 Tahliye

Karayipler'in gözde turizm merkezi Bayahibe'de bir otel kompleksinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle dev bir felakete dönüştü. Yaklaşık 1700 turist acilen tahliye edilirken, ilk belirlemelere göre bir İtalyan turist hayatını kaybetti.

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Karayipler'in en popüler turizm rotalarından biri olan Dominik Cumhuriyeti, lüks bir otel kompleksinde çıkan büyük yangınla sarsıldı. Ülkenin dünyaca ünlü turistik bölgesi Bayahibe’de yer alan bir otelde başlayan yangın, rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede tüm tesisi sardı. Bölgeyi adeta cehenneme çeviren alevler nedeniyle tesiste büyük çapta tahribat meydana geldi.

DEV TAHLİYE OPERASYONU

Yerel yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamalarda, yangının rüzgarın etkisiyle çok hızlı bir şekilde yayıldığı ve kontrol altına alınmasının güçleştiği belirtildi. Tesiste konaklayan yaklaşık 1700 turist, ekiplerin yoğun çabasıyla otel kompleksinden güvenli bölgelere acilen tahliye edildi.

BİR TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Bölgedeki yerel medyanın aktardığı ilk bilgilere göre, alevlerin arasında kalan bir İtalyan turist yaşamını yitirdi. Yangın esnasında dumandan etkilenen ve yaralanan çok sayıda turistin de hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı bir soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Dominik Cumhuriyeti Yangın
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