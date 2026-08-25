Bursa'da Yangın Ormanlık Alana Sıçradı: Çok Sayıda Ekip Bölgede

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Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ormanlık alana sıçrayan yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozerle ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA