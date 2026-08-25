Bursa'da Yangın Ormanlık Alana Sıçradı: Çok Sayıda Ekip Bölgede
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda hava ve kara unsuru, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir mücadele yürütüyor.
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Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ormanlık alana sıçrayan yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozerle ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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