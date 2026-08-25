Yaz Havası Bitiyor! Karadeniz Üzerinden Geliyor, 3 Gün Sürecek

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Yaz sıcaklarına mola... Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu için birçok bölgeyi kapsayan kritik bir sağanak yağış uyarısında bulundu. Karadeniz üzerinden gelecek yeni sistemle birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak.

CUMA GÜNÜ HER ŞEY DEĞİŞİYOR

MGM Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, çarşamba ve perşembe günleri yazdan kalma günlerin süreceğini ancak cuma gününden itibaren hava durumunun sert bir dönüş yapacağını belirtti.

Çelik, "Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Ege ve Batı Akdeniz hariç, ülkenin neredeyse tamamında yağış ve serinleme göreceğiz" dedi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT

Hava Tahmin Uzmanı Çelik, 3 büyük kentte yaşayan vatandaşları da uyardı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenmezken, cuma ve cumartesi günleri İstanbul ve Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlı sistem, önümüzdeki haftanın başından itibaren etkisini kaybederek yerini yeniden sıcak havaya bırakacak.

'ANİ SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİRLİ OLUN'

Özellikle cuma ve cumartesi günleri için bazı bölgelerde riskin yüksek olduğunu vurgulayan Çelik, vatandaşları şu sözlerle uyardı:

"Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli yağış ihtimali oldukça yüksek. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Güncel durum için 'mgm.gov.tr' adresinden anlık uyarılar takip edilmeli."

Kaynak: Haber Merkezi