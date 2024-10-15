Bursa'da Tarla Üstünde Bulunan El Bombası İmha Edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftçinin tarla sürdüğü sırada bulduğu el bombası, imha edildi.

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Bursa'da Tarla Üstünde Bulunan El Bombası İmha Edildi

İlçeye bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'nde çiftçi İsmail Çelebi traktörle tarlayı sürdüğü sırada topraktan el bombası çıktığını fark etti.

Durumu bildirdiği mahalle muhtarı Fatih Gül, jandarma ekipleri ile irtibata geçti. Bursa'dan bomba imha ekibi olay yerine çağrıldı.

Bomba imha ekibi, güvenli bir şekilde el bombasını imha etti.

El bombasının imha edilmesi kameralara yansıdı.

Kaynak: AA

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