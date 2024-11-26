Bursa'da Takla Atan Kamyonette 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet takla attı. Kazada, sürücü Murat Şenyer ve yanındaki Mevlüt Kılıç hayatını kaybetti.

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Bursa'da Takla Atan Kamyonette 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Murat Şenyer (36) idaresindeki 26 FB 139 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ters duran araçtaki sürücü ve yanındaki Mevlüt Kılıç'ın (33) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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