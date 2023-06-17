Bursa’da sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentteki birçok noktada etkisini gösteren yağış, İnegöl’de hayatı felç etti.

Sokakları göle döndüren şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Göle dönen caddelerde sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, bazı ağaçlar ise şiddetli yağmura dayamayarak devrildi.

Kaynak: İHA